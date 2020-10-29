طنجة.. 38 إصابة جيدة بفيروس “كورونا” بينهم طلبة وتلاميذ وأساتذة

سجلت عمالة طنجة أصيلة، اليوم الخميس، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم طالب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وأستاذ، وأستاذة بمدرسة الحسن الداخل، وشرطي، وعمال.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24”، فإن المصابين الجدد، أصغرهم بالغ من العمر 6 سنوات وأكبرهم 60 عاما، إذ يتوزعون بطنجة على أحياء السواني، المدينة، المرس، مغوغة، سواني، و مارينا غولف بمدينة أصيلة.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت أمس الأربعاء 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وكانت السلطات المحلية في طنجة قد اتخذت إجراءات وتدابير احترازية لمدة أسبوعين، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء على خلفية ارتفاع الإصابات ب”كوفيد-19″، بينها إغلاق المقاهي والمتاجر على الساعة العاشرة ليلا، بالإضافة إلى منع نقل مباريات كرة القدم، وأعلنت السلطات أيضا، عن إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا.