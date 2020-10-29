شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات القسرية تفجر أزمة بين أستراليا وقطر والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 لاحت في الأفق بوادر أزمة بين أستراليا وقطر على خلفية إخضاع مسافرات، بينهن أستراليات، لفحوصات جسدية قسرية في مطار حمد بالدوحة مطلع الشهر، خلال الكشف عن محاولة لقتل طفلة مولودة وجدت في دورات المياه بالمطار.

Advertisements وعبرت أستراليا أمس عن صدمتها للسلوك القطري «غير الطبيعي» الذي يجب «ألا يتكرر». وعبّرت الدوحة عن أسفها على الحادثة.

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