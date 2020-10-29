- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة والان مع التفاصيل
الخميس 29 أكتوبر 2020
كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 207718 حالة في المغرب.
ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3055126 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 61 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3506 حالات.
وتم التأكد من 2885 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 171591.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 3985 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.