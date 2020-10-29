التحالف يعترض 3 صواريخ حوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه مدن جازان ونجران وخميس مشيط جنوبي جازان ونجران وخميس مشيط جنوبي السعودية وأكد التحالف أن "القوات المشتركة تمكنت أيضا من اعتراض وتدمير 6 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقها الحوثيون بطريقة متعمدة باتجاه السعودية، لاستهداف المدنيين". وتدمير 6 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقها الحوثيون بطريقة متعمدة باتجاه السعودية، لاستهداف المدنيين". وشدد التحالف على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لحمايه المدنيين، ومحاسبة العناصر المنفذة للعمليات الإرهابية.

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