شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 90 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 5595 إصابة جديدة بفيروس كورونا و495 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 906863 والوفيات إلى 90309.
ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.
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