اخبار العالم

كولومبيا تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

نفت وزيرة الخارجية الكولومبية كلوديا بلوم، الأربعاء، لقاء سفير البلاد لدى واشنطن مع نشطاء حملة الرئيس دونالد ترامب، رافضة الاتهامات بأن بلادها تتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وشاركت بلوم في اجتماع للجنة تابعة لمجلس الشيوخ حيث واجهت مزاعم بأن السفير فرانسيسكو سانتوس عرض مساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات.

وقالت بلوم إن وزارة الخارجية ليست على علم بعقد أي من مسؤوليها مثل هذه الاجتماعات ، وهو ما نفاه سانتوس أيضا.

Advertisements

ونقل بيان للوزارة عن بلوم القول إن "الحكومة الكولومبية تحترم العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، وتدرك أن هذا شأن داخلي لذلك البلد".

ونشر ثلاثة أعضاء في الكونجرس من حزب الوسط الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه الرئيس إيفان دوكي آراء على تويتر أو فيسبوك لصالح ترامب، ووصفوا منافسه جو بايدن بأنه يساري متطرف.

في غضون ذلك، أعرب المرشح الرئاسي السابق اليساري جوستافو بيترو عن تفضيله لبايدن.

وقال السفير الأمريكي في بوجوتا، فيليب جولدبيرج، إن العلاقات الوثيقة طويلة الأمد بين كولومبيا والولايات المتحدة تستند إلى "دعم من الحزبين" ودعا السياسيين الكولومبيين إلى "تجنب التورط في الانتخابات الأمريكية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تنفي اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا