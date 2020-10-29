شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لصياغة المواد النهائية للائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر مطلعه أن اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قررت تشكيل لجنة منبثقه لضبط صياغة المسودة النهائية وإعداد التقرير النهائي المتوقع مناقشته خلال الجلسة العامة.

وكانت اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت علي مدار اجتماعيين من مناقشة 100 مادة من مسودة اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس والتي استقرت خلال مناقشتها علي اعتماد 14 لجنة نوعية برلمانية بالمجلس مع مرونة استحداث لجان أخري إذا تطلب الأمر ذلك يتم دراسته في وقت لاحق، علي أن تواصل أعمالها الأحد القادم لاستكمال مناقشة باقي المواد.

ويأتي قرار اللجنة الخاصة بإقرار 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي.