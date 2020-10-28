شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أمس، عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. وأفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة, وعدد الوفيات إلى 823 شخصا بالمرض.

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