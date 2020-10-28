إثيوبيون يشعلون النار في 3 قرى بمنطقة عسير السعودية

السعودية- ليندا سليم

-اندلع اليوم الأربعاء حريق هائل في 3 قرى بضواحي أبها بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية فيما باشرت فرق الدفاع المدني السعودي مكافحة الحريق .

- قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام

عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت 700 ألف متر مربع تقريباً.

ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات، وتوصّلت التحريات الأمنية لتحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من

مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

-أكدت وزارة الداخلية السعودية مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار

كما أكدت وزارة الداخلية السعودية مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.