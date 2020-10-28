التحذير من التعامل مع الكيانات الإيرانية المعاقبة

فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا عن فرض عقوبات على عددٍ من الكيانات الحكومية الإيرانية، والشركات العاملة في قطاع الطاقة الإيراني، التي قدّمت الدعم المالي للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى فرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات والسفن ذات الصلة.

علمت «دوت الخليج»، أن وزارة الخارجية الأمريكية من خلال بعثاتها في الخارج زودت الدول العاملة فيها بقائمة الأفراد والشركات والجهات الإيرانية المدرجة بقائمة العقوبات مؤخراً، وطلبها إيصال المعلومات الواردة إلى جميع الوزارات والمؤسسات والكيانات التابعة للقطاع التجارية، لتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وزير البترول

أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، أن العقوبات المفروضة تشمل وزارة البترول ووزير البترول في إيران، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، و 21 شخصًا وكيانًا وسفنًا أخرى تتعلق بتقديم الدعم أو الخدمات للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس.

الموارد الطبيعية

وقال بومبيو: إن النظام الإيراني بدلاً من استخدام ثروته من الموارد الطبيعية لتحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني، يفضّل رهن نفطه لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري ودعم وكلائه الإرهابيين، وهم يزرعون الفوضى والدمار حول الشرق الأوسط، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

دعم الإرهاب

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أضاف بومبيو أن هذه التصنيفات تعد خطوة مهمة في حملة الضغط الأقصى للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستؤدي إلى تقييد نطاق الأنشطة المسموح بها مع الأفراد والكيانات المحددين، مما يحد بشكل أكبر من وصول النظام الإيراني إلى الأموال التي يستخدمها لإثراء نفسه ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم. وأكد أنه يجب أن يعرف المشترون القلائل المتبقون للنفط الخام الإيراني، أنهم يساعدون في تمويل نشاط إيران الخبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها للإرهاب.

الكيانات الإيرانية المعاقبة

وزارة البترول

شركة النفط الوطنية

شركة الناقلات الوطنية

21 شخصا وسفن إيرانية