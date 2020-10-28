الأقمار الصناعية تكشف أعمال بناء في موقع إيران النووي

بدأت إيران بالبناء في منشأة ناتانز النووية، والتي أظهرتها صور الأقمار الصناعية من Planet Labs Inc، كما اعترفت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة أن طهران تبني محطة تجميع أجهزة طرد مركزي متطورة تحت الأرض بعد انفجار آخر محطة لها في عملية تخريبية تم الإبلاغ عنها. ويأتي البناء في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة من يوم الانتخابات في حملة بين الرئيس دونالد ترمب، الذي دفعت حملته للضغط الأقصى ضد طهران إلى التخلي عن جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي، وجو بايدن، الذي أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق.

ومن المرجح أن تحدد نتيجة التصويت النهج الذي ستتخذه أمريكا.

ميدان رماية

تبين الصور من Planet Labs ، أن إيران بنت طريقًا جديدًا أو مجددًا إلى الجنوب من ناتانز باتجاه ما يعتقد المحللون أنه ميدان رماية سابق لقوات الأمن في منشأة التخصيب.

ويقول محللون من مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إنهم يعتقدون أن الموقع يخضع لأعمال تنقيب.

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وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لوكالة أسوشيتيد برس، بأن مفتشي الوكالة كانوا على علم بالبناء.

وقال إن إيران أبلغت في السابق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين يستمرون بالوصول إلى المواقع الإيرانية على الرغم من ابتعادها عن العديد من القيود المفروضة على اتفاقها النووي التاريخي لعام 2015 مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولم يعلق المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، على صور الأقمار الصناعية أو يناقش تفاصيل البناء، لكنه قال إن إيران تتحلى بالشفافية في أعمالها.