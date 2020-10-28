مسؤولة أوروبية: دول الاتحاد الأوروبي قد تحصل على لقاحات كورونا أبريل القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن تسليم لقاحات فيروس كورونا أو كوفيد-19 المحتملة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يبدأ بشكل جدي في أبريل 2021.

وأ فون دير لاين "من المقرر أن تبدأ الأعداد الكبيرة من الشحنات في أبريل، وأنه في السيناريو الأفضل قد تقدم الشركات ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح شهريًا إلى الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وبشأن انتشار الفيروس في أوروبا، قالت فون دير لاين: "الوضع خطير للغاية، لكن لا يزال بإمكاننا إبطاء انتشار الفيروس إذا تحمل الجميع مسؤوليتهم".

واقترحت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الفيروس المسبب لكوفيد-19، قائلة إن الارتفاع الجديد في الإصابات في القارة "ينذر بالخطر".

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يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه أوروبا مجددا بؤرة الوباء في العالم، حيث تعد بلجيكا بؤرة ساخنة، وتعاني العديد من البلدان الأوروبية أيضًا من معدلات إصابة يومية قياسية، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة في هولندا، فيما يستعد معظم مقاطعات إسبانيا وجمهورية التشيك وكل من ألمانيا وفرنسا لعمليات إغلاق جديدة، كما تسجل إيطاليا والسويد معدلات إصابة قياسية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تنسيق استراتيجيات الاختبار الخاصة بها والاستفادة بشكل أكبر من اختبارات الأجسام المضادة السريعة، على الرغم من حقيقة أن الإمداد العالمي لهذه الاختبارات يتقلص حاليا.

كما حثت بروكسل الحكومات على مشاركة المزيد من البيانات حول تفشي المرض في بلدانهم والوضع في أماكن الرعاية الصحية لديها.