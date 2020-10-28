سيناتور إيطالي يطالب وزيرة الداخليّة بوقف تدفّقات قوارب الهجرة أو الإستقالة

قال سيناتور إيطالي معارض أمس الثلاثاء، إنّ وصول قوارب الهجرة لا يزال مستمرا، مطالبا وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي بأن تختار بين التحرّك أو تقديم إستقالتها، وفق ما نقلته وكالة "أكي".
وأضاف رئيس كتلة حزب الرابطة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ "بينما تغلق الحكومة القاعات الرياضية والمطاعم تظل موانئ بلادنا مفتوحة على مصراعيها وعمليات الرسو غير القانونية مستمرة كل يوم".
ووفق ما ذكره السيناتور الايطالي، وصل إلى كالابريا وصقلية يوم الاثنين الماضي حوالي 143 مهاجرًا، واصفا "تراخي" الحكومة ووزيرة الداخلية بـ"غير المقبول ".
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