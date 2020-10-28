شيخ الأزهر يدعو لـ"تشريعٍ دولي يجرّم معاداة المسلمين"

دعا شيخ مؤسسة الأزهر الدينية المصرية، أحمد الطيب اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين" وذلك بعد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا. ووصف الطيب الرسوم بالـ"عبث والتهريج والإنفلات وعداء صريح للدين الإسلامي ولنبيّه". وقال "من المؤلم أن تتحول الإساءة للإسلام إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات". Advertisements مونت كارلو الدولية / رويترز

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