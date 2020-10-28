توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بالجزائر

أوقفت قوات الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظتي برج بوعريريج وتيبازة، كما دمرت مخبأ يحتوي على كمية من الذخيرة بمحافظة ميلة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن قواتها أوقفت 42 مهربا في عدد من محافظات البلاد، وحجزت 23 مركبة وأغراض معدة للتهريب. وأشار البيان إلى توقيف حرس الحدود البحري الجزائري 145 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع في اتجاه السواحل الأوروبية.



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