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الدعوة إلى انتخابات سلمية في تنزانيا

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دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد إلى العمل على ضمان سلمية الانتخابات الرئاسية التي تجري في تنزانيا.

وحث رئيس المفوضية الإفريقية في بيان للمفوضية جميع الفاعلين والأحزاب السياسية وأنصارها على المشاركة في العملية الانتخابية بصورة سلمية، والامتناع عن أعمال العنف، مطالباً السلطات بضمان مناخ يمكّن المواطنين من التصويت بشكل آمن وسلمي.

وأضاف البيان أن رئيس المفوضية يود التذكير بالأشواط التي قطعتها جمهورية تنزانيا الاتحادية حتى الآن على درب بناء حكم ديمقراطي وسلام دائم، ويدعو إلى جعل الانتخابات فرصة متجددة لترسيخ الديمقراطية والسلام في البلاد.


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