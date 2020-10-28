وحث رئيس المفوضية الإفريقية في بيان للمفوضية جميع الفاعلين والأحزاب السياسية وأنصارها على المشاركة في العملية الانتخابية بصورة سلمية، والامتناع عن أعمال العنف، مطالباً السلطات بضمان مناخ يمكّن المواطنين من التصويت بشكل آمن وسلمي.
وأضاف البيان أن رئيس المفوضية يود التذكير بالأشواط التي قطعتها جمهورية تنزانيا الاتحادية حتى الآن على درب بناء حكم ديمقراطي وسلام دائم، ويدعو إلى جعل الانتخابات فرصة متجددة لترسيخ الديمقراطية والسلام في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدعوة إلى انتخابات سلمية في تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.