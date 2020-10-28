"صحة دبي" تحدد ساعات العمل بمنشآتها خلال عطلة المولد النبوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة المولد النبوي الشريف، التي تصادف اليوم.



وكلفت الهيئة في تعميم لها المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL) وفقاً لمتطلبات العمل، لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

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وأعلنت مؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة للهيئة بأن العمل سيكون على مدار الساعة في كل من مركز ند الحمر الصحي، ومركز البرشاء الصحي ومركز الخوانيج الصحي وخدمة طبيب لكل مواطن، بينما ستكون بقية مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة على أن يستأنف الدوام يوم الأحد المقبل الأول من نوفمبر 2020.

كما سيكون العمل على مدار الساعة في كل أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة (راشد، دبي، لطيفة، حتا)، بينما ستكون العيادات التخصصية في هذه المستشفيات مغلقة باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا، التي ستعمل على فترتين: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء.

وأعلنت مؤسسة دبي للرعاية الصحية أن مركز دبي للتبرع بالدم وكل مراكز اللياقة الطبية، ومراكز الرعاية الصحية التخصصية ستكون مغلقة خلال عطلة المولد النبوي باستثناء مركز دبي للإخصاب الذي سيعمل من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.