أنس الباز نحو احتراف الغناء – فيديو

سلط الممثل أنس الباز الضوء، من جديد، على فكرة دخوله عالم الغناء، بشكل احترافي، إذ أعاد نشر خبر حول الأمر نفسه، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

ونشر الباز، ليلة أمس الثلاثاء، خبرا عن تحضيره لألبوم، يضم 4 أغان مغربية، كان قد نشر قبل سنة.

الباز كان قد كشف لـ”اليوم 24″ موهبته، وأكد أنه يعشق الغناء منذ صغره، واعتاد عليه في مرحلة الجامعة.

وشارك الباز الجمهور موهبته، وخص “اليوم 24” بمقطع صغير من صنف الغناء الغربي.