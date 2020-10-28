ذكرى مولد النبوي..العثماني يناشد المغاربة بعدم السفر:” كنزاوك فيكم..بقاو في ديوركم”

وجه، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاربعاء، نداء إلى المغاربة، بعدم السفر خلال ذكرى مولد النبوي الشريف.

وناشد سعد الدين العثماني، في حديث له، عبر القناة الثانية، المواطنين عدم السفر، مبرزا “كسلوك احترازي ، أو بمناسبة ذكرى مولد النبوي”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن ذكرى المولود النبوي، هي ذكرى عزيزة لدى المغاربة”، مناشدا إياهم، بالبقاء في منازلهم، وعدم السفر ما أمكن، من أجل الحد من انتشار الوباء”، موردا” كنزاوك فيكم..بقاو في ديوركم”.

وتحل ذكرى مولد النبوي الشريف يوم غد الخميس، وتعد هذه الذكرى عزيزة لدى المغاربة، حيث يحتفلون بهذه الذكرى بطقوسهم المميزة.