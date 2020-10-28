غضب بكلية “الحقوق” أكدال بسبب التأخر في إعلان نتائج الطلبة

عبر عدد من الطلبة الموظفين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط عن استيائهم من الطريقة التي تعاملهم بها إدارة الكلية، حيث لم يتم بعد إعلان نتائج الدورة العادية للسداسيين الخامس والسادس رغم إجراء بعض الامتحانات منذ شهور، ورغم أن عدد الطلبة لا يتجاوز 20 طالبا.

وقال عدد من الطلبة المعنيين إن إدارة الكلية تتعامل مع فوج الطلبة الموظفين “كعبء وليس كطلبة” رغم أدائهم مستحقات الدراسة، حيث تأخرت إدارة الكلية في إعادة تسجيل عدد من الطلبة في الموسم الدراسي 2019-2020 رغم إدلائهم بكافة وثائق التسجيل بمبرر “انشغال الكلية بإجراء امتحانات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للطلبة العاديين”.

وعبر عدد من الطلبة الموظفين عن تخوفهم من تأثير تأخر إعلان نتائج الدورة العادية للأسدسين الخامس والسادس على حقهم في التسجيل في سلك الماستر، خصوصا أولائك الذين سيتعين عليهم إجراء امتحانات الدورة الاستدراكية، مطالبين إدارة الكلية بإعلان نتائج الفصلين الخامس والسادس وبرمجة امتحانات الدورة الاستدراكية في أجل معقول، مع الشروع في منح شواهد النجاح، من أجل تمكين الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم من حقهم في ذلك.