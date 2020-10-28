- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 2189 حالة جديدة من كورونا بالامارات والان مع التفاصيل
الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 104,673 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.
وذكرت الوزارة أن هذه الفحوصات تأتي تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 129,024 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 485 حالة.
وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 2,189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 124,647.
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 2189 حالة جديدة من كورونا بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.