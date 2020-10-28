صحيفة إماراتية: المؤشرات مبشرة مع ارتفاع حالات الشفاء من كورونا 

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قالت صحيفة صحيفة إماراتية تحت عنوان القيادة قدوة ونبراس، ومبادراتها وخطواتها دليل ملهم يعبر بنا إلى شاطئ الأمان في مواجهة التحديات.. ويتجسد ذلك أكثر ما يكون في التهنئة الرقيقة التي قدمها، عن بُعد أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة أفراح آل نهيان.. فالاتصال المرئي لسموهما والاحتفال البسيط بالزفاف الميمون، رسالة واضحة ومباشرة من القيادة الحكيمة، تؤكد ضرورة التزام أبناء الوطن بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها «كورونا».. حتى في أكثر المناسبات الاجتماعية بهجة وسعادة.



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و اضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء ، انه في مثل هذه المناسبات، كان من الطبيعي أن يتجمع الأهل والأصحاب للتهنئة، لكن الجائحة، حتمت الاعتماد على التقنيات الحديثة للتواصل الاجتماعي، لأن «صحة الجميع وسلامتهم الأولوية القصوى»، كما قال سموهما. هذه الروح هي التي ستمكّن، بإذن الله تعالى، مجتمع الإمارات من تجاوز التحديات، بتعاون الجميع والتزامهم.

ولفتت الى ان المؤشرات واضحة ومبشرة، مع ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» 18% الأسبوع المنصرم، مما يعني أننا في الطريق الصحيح، وقريباً، بمشيئة الله، سنعاود أفراحنا وفق أعرافنا.