انتخاب 4 نواب جدد لرئيس البرلمان العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب البرلمان العربي 4 نواب جدد للرئيس في الجلسة الإجرائية التي عقدت اليوم الأربعاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ووفق وكالة الأنباء المصرية فإنه "تم انتخاب النائب المصري علاء عابد نائبا أول لرئيس البرلمان العربي بعد أن حصل على 38 صوتا فى الجلسة الإجرائية التى جرت اليوم فى مقر الأمانة العامة بعد فوز البحريني، عادل العسومى، برئاسة البرلمان لمدة عامين بالتزكية".



كما جرى انتخاب النائب حسن بن على المدحاني (سلطنة عمان ) نائبا ثانيا حيث حصل على 34 صوتا.

وانتخب اليماحي نائبا ثالثا لرئيس البرلمان بـ 32 صوتا، فيما تم انتخاب النائب حسن الطاهر البرغوثي (ليبيا) نائبا رابعا بـ 29 صوتا.

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ومن المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث غدًا (الخميس) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودور البرلمان في دعم العمل العربي المشترك.

وأنشئ البرلمان العربى بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 292 الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بالجزائر بتاريخ 23 مارس/آذار 2005.

واليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الفجيرة ويرأس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس.