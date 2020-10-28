هزّة أرضيّة بقوّة 3.8 درجات تضرب ولاية بومرداس الجزائريّة

سجل مركز رصد الزلازل اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2020، هزة أرضية بشدة 3.8 درجات بولاية بومرداس. وحسب ذات المصدر، فإن الهزة الأرضية سجلت على الساعة السابعة وستة دقائق. Advertisements وحدد مكان الهزة على بعد 13 كلم شمال شرق زموري بولاية بومرداس.

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