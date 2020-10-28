الولايات المتحدة / بسبب كمامة، إمرأة تطعن موظّفًا 27 طعنة

أعلنت شرطة شيكاغو أن إمرأة طعنت موظفا في متجر 27 مرة، فيما أمسكت به إمرأة أخرى من شعره بعد أن طلب منهما إرتداء الكمامة.
وقالت المتحدثة بإسم الشرطة، كاري جيمس لصحيفة The Chicago Sun-Times أن الهجوم وقع حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد في ويست سايد.
ووفق ما تداولته وسائل الاعلام الأمريكية، دخلت إمرأتان، جيسيكا هيل البالغة من العمر 21 عاما وجايلا هيل البالغة من العمر 18 عاما، المتجر وإستقبلهما الموظف (32 عاما) وطلب منهما إرتداء الكمامة واستخدام معقم لليدين متاح عند الباب.
فما كان من الإمرأتين إلا أن بدأتا بالصراخ على الموظف، وشرعت إحداهما بلكمه على صدره، ثم سحبت جيسيكا هيل سكينا من جيبها الخلفي وطعنته أكثر من 27 مرة وقد نقل إلى المستشفى وحالته حرجة.
كما ألقي القبض على الإمرأتين في مكان الحادث بتهمة الشروع في القتل.
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