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"التعاون الإسلامي" تعلن قلقها بشأن أعمال العنف في كوت ديفوار

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عَبرت  الأمانة العامة عن قلقها إزاء الأحداث العنيفة التي أُبلغ عن وقوعها في كوت ديفوار خلال الأيام القليلة الماضية، وأدت إلى مقتل العديد من الأشخاص في بونوا ودابو، مقدمة أحر التعازي لأسر الضحايا،

متمنية للجرحى الشفاء العاجل وفقاً لوكالة أنباء .

 

وجاء ذلك خلال متابعة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التطورات الجارية في كوت ديفوار قبل الانتخابات الرئاسية

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المقرر إجراؤها في 31 أكتوبر 2020م .


كما دعت جميع الأطراف المعنية على الانخراط في الحوار لحل خلافاتها وتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية.


وعلى صعيد الموضوع أكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، دعم المنظمة القوي لجمهورية كوت ديفوار في هذه المرحلة الحرجة.

 

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