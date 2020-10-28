هدم 3 منازل على يد الإحتلال الإسرائيلي

أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل جنوب شرقي القدس المحتلة وفقاً لوكالة أنباء السعودية.

وأفادت مصادر فلسطينية عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة يونس جعفر قوله: إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً تعود ملكيته للمواطن شاكر السرخي قرب طريق "نسيج الحياة" الرابط بين أراضي السواحرة ووقف النبي موسى . قوات الاحتلال هدمت منزلاً تعود ملكيته للمواطن شاكر السرخي قرب طريق "نسيج الحياة" الرابط بين أراضي السواحرة ووقف النبي موسى . Advertisements كما أضاف أنها هدمت أيضا منزلاً يعود للمواطن إسماعيل خليل هذالين، والذي يقع بجانب مدرسة التحدي 2 في منطقة المنطار بالبرية. وفي إطار الموضوع هدمت منزلاً في تجمع واد أبو هندي التابع لأراضي بلدة أبو ديس والمطل على مستوطنة "كيدار" الإسرائيلية .

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