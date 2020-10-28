شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مخالفة للإجراءات الوقائية بالمركز التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، منها 26 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.
كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 773 موقعاً، باستخدام 150516 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7440 طناً من النفايات، وإزالة 4047 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.
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