بالوثيقة.. اللجنة المالية يوجه كتابا الى الكاظمي بشان قانون العجز المالي

وجه رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، الاربعاء، كتابا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان قانون العجز المالي. واكد الجبوري ان "هناك امكانية لتغطية رواتب الموظفين"، فيما دعا الكاظمي الى "الاستغناء عن تشريع قانون العجز المالي".

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