تحرير طفل واعتقال خاطفيه الثلاثة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إنه تم "القبض على عصابة مكونة من 3 اشخاص مع تحرير طفل مختطف".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "العصابة قاموا بمساومة اهل الطفل على مبلغ مالي"، مؤكدا انه "تم القبض عليهم في منطقة الشعلة".