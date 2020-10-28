تحرير طفل واعتقال خاطفيه الثلاثة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إنه تم "القبض على عصابة مكونة من 3 اشخاص مع تحرير طفل مختطف".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "العصابة قاموا بمساومة اهل الطفل على مبلغ مالي"، مؤكدا انه "تم القبض عليهم في منطقة الشعلة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.