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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري ردا على الرسوم المسيئة للنبي محمد: كفى إيذاء لنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الإساءة للأنبياء والرسل "استهانة بقيم دينية رفيعة"، موجها حديثه للغرب: "كفى إيذاء لنا"، وذلك بعد أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.
وأكد السيسي في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف "الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز أو المقدسات الدينية".
وأضاف أن "حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص".
وأشار إلى أن "الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".
ولفت السيسي إلى أنه "في جميع الديانات يوجد متطرفين يسعون لإشعال الفتن وتغذية خطاب التناحر والفرقة".
وشدد على أن "قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة".
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