شكرا لقرائتكم خبر عن فرار 10 آلاف نازح من الصراع في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن تدهور الوضع الإنساني في كابو ديلجادو بسرعة في الأشهر العشرة الماضية بسبب الصراع والعنف، أدى إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص وبحاجة إلى المساعدة العاجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرار 10 آلاف نازح من الصراع في موزمبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.