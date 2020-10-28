شيخ الأزهر يدعو إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين.

Advertisements كما دعا شيخ الأزهر المسلمين إلى الالتزام بالسلمية وبالطرق القانونية في الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي. واكد أنه سيتم إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بالعديد من لغات العالم.

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