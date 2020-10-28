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16 ألفًا و202 إصابة جديدة و346 وفاة بفيروس كورونا في روسيا

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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس المستجد تسجيل 16 ألفًا و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و563 ألفًا و976 إصابة.
وأوضح المركز ،اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، حيث تم تسجيل

3670 إصابة بالعاصمة موسكو، و727 إصابة في مدينة سان بطرسبورج، مشيرًا إلى أن هناك 12 ألفًا و361 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و171 ألفًا و301 حالة.
ولفت إلى أنه تم تسجيل 346 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفًا و935 شخصًا.
من جهتها.. أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية إجراء أكثر من 58.7 مليون فحص للكشف عن فيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء في روسيا، مشيرة إلى أن 357 ألفًا و652 شخصًا لا يزالون تحت المراقبة الطبية في البلاد للاشتباه بإصابتهم بالمرض.
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