اخبار العالم

المؤشرات الأولى للانتخابات الأمريكية تكشف تقدم بايدن على ترامب بقوة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف مشروع انتخابات الرئاسة الأمريكية عن إحصاء لها صدر يوم الثلاثاء أن أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكراً في أنتخابات الرئاسة الأمريكية وفقاً لوكالة سبوتنيك.

 

وبذلك يعادل أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين في انتخابات 2016 وذلك قبل أسبوع من الموعد الرسمي للانتخابات في الثالث من نوفمبر.

 

وأوضحت استطلاعات للرأي أجرتها رويترز/إبسوس أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون بايدن عزز تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ميشيغان على نحو متزايد، لكن الاثنين لا يزالان يسيران كتفا بكتف في نورث كارولاينا.

Advertisements

 

وتستطلع رويترز آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا،

والتي ستلعب أدوارا مهمة في تقرير ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية في منصبه أو ما إذا كان بايدن سيطيح به.

 

وقبل أسبوع من انتخابات الثالث من نوفمبر يتقدم بايدن على ترامب على الصعيد الوطني بعشر نقاط مئوية، وفقا لاستطلاع والذي خلص إلى أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين قالوا، إنهم "يدعمون بايدن بينما صوت 42 في المئة لصالح ترامب".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشرات الأولى للانتخابات الأمريكية تكشف تقدم بايدن على ترامب بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا