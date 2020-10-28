المؤشرات الأولى للانتخابات الأمريكية تكشف تقدم بايدن على ترامب بقوة

كشف مشروع انتخابات الرئاسة الأمريكية عن إحصاء لها صدر يوم الثلاثاء أن أكثر من 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكراً في أنتخابات الرئاسة الأمريكية وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وبذلك يعادل أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين في انتخابات 2016 وذلك قبل أسبوع من الموعد الرسمي للانتخابات في الثالث من نوفمبر.

وأوضحت استطلاعات للرأي أجرتها رويترز/إبسوس أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جون بايدن عزز تقدمه على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في ميشيغان على نحو متزايد، لكن الاثنين لا يزالان يسيران كتفا بكتف في نورث كارولاينا.

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وتستطلع رويترز آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا،

والتي ستلعب أدوارا مهمة في تقرير ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية في منصبه أو ما إذا كان بايدن سيطيح به.

وقبل أسبوع من انتخابات الثالث من نوفمبر يتقدم بايدن على ترامب على الصعيد الوطني بعشر نقاط مئوية، وفقا لاستطلاع والذي خلص إلى أن 52 في المئة من الناخبين المحتملين قالوا، إنهم "يدعمون بايدن بينما صوت 42 في المئة لصالح ترامب".