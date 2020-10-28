13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن الحالات الجديدة تضمنت 12 تايلانديا ووافدا فرنسيا وتم اكتشافهم جميعا في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و759 حالة، توفي منها

59، فيما تعافت 3551 حالة بينما ما يزال هناك 136 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت تايلاند مظاهرات واضطرابات، حيث طالب أكبر حزب سياسي معارض في تايلاند، يوم الإثنين، باستقالة رئيس الوزراء، برايوت تشان، بالتزامن مع انطلاق جلسة برلمانية للنقاش حول الاحتجاجات الشعبية

التي تدوم منذ أشهر.

ويدعو المحتجون، الذين يقودهم طلاب الجامعات، إلى إصلاحات دستورية وتقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونكورن، إضافة إلى المطالبة برحيل الحكومة الحالية التي يقودها برايوت.

فشلت الحكومة حتى الآن في تهدئة المتظاهرين وإقناعهم بالعودة إلى البيت، فضلًا

عن إخفاقها في فرض حالة الطوارئ في منتصف الشهر الجاري لمنع الاحتجاجات، فيما يتزايد الاحتقان بين الطرفين والغضب الشعبي الذي تعبر عنه مسيرات عشرات الآلاف من المواطنين في العاصمة بانكوك والتي أصبحت مشهدًا مألوفًا.