أبرز ما تسلط عليه الصحف السودانية الضوء اليوم

سلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على تمسك السودان ومصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف وفقاً لوكالة أنباء السعودية.
المشير خليفة حفتر مع وفد القيادة العامة من أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المشاركين في اجتماعات في جنيف للاطلاع على كل ما تم خلال جلسات الحوار التي عقدت على مدى خمسة أيام .
وأشارت إلى لقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي
ولفتت إلى ترحيب الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي بتوصيات الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن أمس خاصة بتبني أعضاء المجلس عقد مؤتمر دولي للسلام في بداية العام المُقبل تجاوبا مع دعوة الرئيس الفلسطيني في هذا الشأن .
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