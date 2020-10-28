شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 أيام .. مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.
وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.
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