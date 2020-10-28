شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 أيام .. مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

انتهت مدينة في غرب الصين من أجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لـ 7ر4 مليون شخص في أربعة أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.