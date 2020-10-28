اخبار العالم

في 4 أيام .. مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 أيام .. مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

انتهت مدينة في غرب الصين من أجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس لـ 7ر4 مليون شخص في أربعة أيام، وذلك بعد أن أصيب عمال في مصنع بالفيروس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مدينة كاشجار في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، أجرت الاختبارات لسكانها بالكامل بحلول أمس الثلاثاء، بعد ظهور عدة إصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأصيب إجمالي 183 شخصا في مقاطعة شوفو، وهي جزء من كاشجار، بالفيروس ، بينما جاءت باقي نتائج الاختبارات سلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 4 أيام .. مدينة صينية تجري 4.7 مليون فحص لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا