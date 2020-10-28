549 وفاة جديدة بكورونا و29787 إصابة في البرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الثلاثاء إن البلاد سجلت 549 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و29787 حالة إصابة جديدة بالمرض.



وإجمالا سجلت البرازيل أكثر من 5.4 مليون حالة إصابة بالفيروس وقرابة 158 ألف حالة وفاة.

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