شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التأمينات الاجتماعية يحدد توصيف حالات العجز وإصابات العمل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض التعريفات الهامة، التى توضح وصف حالات العجز المختلفة والفرق بين العجز الكلى والعجز الجزئى، والعجز المستديم، وإصابات العمل والمرض، وفى هذا الإطار، ينص قانون التأمينات والمعاشات على التعريفات الآتية:

العجز الكلى المستديم:

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

العجز الجزئي المستديم:

كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.

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إصابة العمل:

الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه.

المريض:

من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.

العاجز عن الكسب:

كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.