محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية أن هناك 96 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. وترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بذلك إلى 26 ألفا و146. وأبلغت البلاد عن حالة وفاة إضافية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 461.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.