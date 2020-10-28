"أصوات البريد".. ترامب يشكك وبايدن يدعو للوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكك الرئيس الأمريكي بنزاهة الانتخابات مرة أخرى، قائلا سيكون "من غير المناسب" استغراق وقت إضافي لفرز الملايين من بطاقات الاقتراع بالبريد

وفي حين شكك ترامب، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني، في التصويت عبر البريد، قدم بايدن رسالة من أجل الوحدة في تجمعين انتخابيين بولاية جورجيا في سعيه لغزو منطقة مؤيدة تقليديا للجمهوريين وذلك قبل أسبوع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.



وتجاوز التصويت المبكر سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي 70 مليونا، الثلاثاء، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016 وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويسارع الأمريكيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية في الوقت الذي يتطلعون فيه لتجنب التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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ويقول الخبراء إن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد - أكثر من 46 مليونا أدلوا بأصواتهم بالفعل - قد يستغرق أياما أو أسابيع حتى يتم فرزها مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تغلق مراكز الاقتراع.

وقال ترامب قبل مغادرته للمشاركة في تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات "سيكون من المناسب جدا واللطيف للغاية أن يتم إعلان الفائز في الثالث من نوفمبر بدلا من فرز بطاقات الاقتراع لمدة أسبوعين وهو أمر غير مناسب على الإطلاق ولا أعتقد أن هذا مسموح به بموجب قوانينا".

وأضاف "سنرى ماذا سيحدث".