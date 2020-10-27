التحالف يدمر مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية باتجاه الأراضي السعودية.

وكان التحالف أعلن، مساء الأحد، اعتراض طائرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

إلى ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

كان التحالف قد أعلن في وقت سابق الأحد اعتراض وتدمير ثاني طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.