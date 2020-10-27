شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يدخل الحجر الصحي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 دخل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عزلة ذاتية بعد مخالطته لمصابا بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلامية روسية أن وزير الخارجية الروسي بدأ اليوم حجرا ذاتيا، بعد تأكيد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.

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