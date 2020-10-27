الارشيف / اخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يدخل العزل الصحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يدخل العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابا بفيروس المستجد.

وأجل لافروف على أثر ذلك زيارات واجتماعات كانت مقررة مسبقا.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي يدخل العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"