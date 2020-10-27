شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يدخل العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد. وأجل لافروف على أثر ذلك زيارات واجتماعات كانت مقررة مسبقا.

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