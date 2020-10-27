شكرا لقرائتكم خبر عن 3800 حالة.. الأردن يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58,855 إصابة. وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1283 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 668 حالة.

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