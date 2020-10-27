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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ثبتت إصابة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس بفيروس كورونا، وخضع للحجر الصحي، ليكون بذلك ثاني مسؤول بالمفوضية يصاب بالفيروس.
وكتب شيناس، المسؤول عن قضايا الهجرة والحقوق الاجتماعية تغريدة قال فيها اليوم الثلاثاء " لقد علمت للتو أنه ثبت إصابتي بفيروس كورونا بعد خضوعي لفحص كورونا الدوري. أنا الآن في عزل ذاتي ".
وأعرب عدد من المسؤولين الأوروبيين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لشيناس، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي كتبت تغريدة قالت فيها" اهتم بنفسك جيدا".
وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون الأبحاث ماريا جابريل قد أصيبت بفيروس كورونا مطلع هذا الشهر.
ويشار إلى أن بلجيكا تعد من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وتعد العاصمة بروكسل، مقر الكثير من المؤسسات الأوروبية، أحد أكثر المناطق المتضررة من الفيروس في الكتلة الأوروبية.
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