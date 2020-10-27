تعرف على أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك البركة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر سعره في 10 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، العربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.