مقتل واصابة خمسة بانفجار جثة مفخخة في ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، بأن خمسة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار جثة مفخخة في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تنظيم داعش نحر راعي في منطقة الخيلانية باطراف قضاء المقدادية في ديالى وقام بتفخيخها". واضاف "عند توجه عدد من مواطني المنطقة الى مكان الحادث بهدف سحب الجثة، انفجرت عليهم ما ادى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة"، مشيرا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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