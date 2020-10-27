إعادة فتح جسر السنك أمام حركة المركبات

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن جسر السنك وسط العاصمة اعيد افتتاحه امام حركة سير المركبات. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "جسر السنك وسط العاصمة بغداد عاد الى الخدمة من جديد بعد يومين على اغلاقه بسبب التظاهرات التي شهدتها بغداد الاحد الماضي".



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